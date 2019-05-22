شرطة دبي: 70 % من المكالمات الواردة على 999 غير طارئة

المصدر: ■ دبي - سعيد الوشاحي

كشفت شرطة دبي أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى خلال العام الماضي 5 ملايين و351 ألفاً و9 مكالمات مستلمة، 70% منها مكالمات غير طارئة وغير جادة، مؤكدة أن هذه النسبة مرتفعة وتتخطى معدلها العالمي الذي يتراوح بين 20 إلى 40%، داعية أفراد الجمهور للتواصل على الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

وقال المهندس اللواء كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة العمليات في شرطة دبي: «إن المكالمات غير الطارئة على 999 تتسبب في إحداث ضغط كبير على الرقم المُخصص للتعامل مع الحالات الطارئة فقط، وهو رقم توليه القيادة العامة لشرطة دبي أهمية بالغة في الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح.

ذلك أن للوقت أهمية بالغة في الوصول السريع من قبل الدوريات الشرطية وسيارات الإسعاف لأي حالة طارئة تحتاج نجدة سريعة، مشيراً إلى أن نسبة الرد على المكالمات بلغت 97% فيما بلغ زمن الاستجابة للحوادث 9.81 ثوان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق حملة لتوعية أفراد المجتمع باستخدامات رقم مركز الاتصال المجاني 901 المخصص للحالات غير الطارئة والاستفسارات والخدمات، تحت عنوان: «لا تضع حياتهم في الانتظار»، بحضور العميد نبيل الرضا نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات في شرطة دبي، والعقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والعقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية.

مدينة آمنة

وقال اللواء السويدي: «إن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، مبيناً أن الهدف هو توعية أفراد الجمهور بالاستخدام الصحيح للاتصال على الرقم 901.

والذي يقدم الخدمات الشرطية لأفراد المجتمع من قبل ضباط وأفراد شرطة مؤهلين في الرد على المكالمات، وتحقيق سعادة المُتصل عبر تقديم الخدمة غير الطارئة التي يرغب في الحصول عليها، وهذا من شأنه تخفيف الضغط على الرقم 999».

حماية الأرواح

وأشار اللواء السويدي إلى أن الخدمة الطارئة على الرقم 999 تعتبر من الخدمات الشرطية الهامة المرتبطة بخدمة المجتمع وحماية الأرواح وتعزيز الشعور بالأمن، لذلك تكمن هنا أهمية توعية أفراد المجتمع بأهمية هذا الرقم.

وتابع: شرطة دبي وفي إطار حرصها على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، خصصت رقماً للتعامل مع الحالات غير الطارئة 901، ولذلك ندعو أفراد المجتمع للاتصال على هذا الرقم، وأن يكونوا شركاء فاعلين في عدم إشغال رقم الحوادث الطارئة.

فعاليات الحملة

وحول فعاليات الحملة، أكد مدير إدارة التوعية الأمنية: «أن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المسؤولية المجتمعية التي تقع أيضاً على أفراد المجتمع، من خلال الوعي باستخدام الرقم المخصص للحالات الطارئة والرقم المخصص للحالات غير الطارئة».

وأكد: «أن الحملة ستتضمن نشر أخبار للتوعية بالاستخدام الصحيح للرقم 901 إلى جانب نشر مواد إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام، ونشر إعلانات في بعض الأماكن السكنية، إلى جانب عقد لقاءات مفتوحة عبر مواقع التواصل الخاصة في شرطة دبي للحديث عن الخدمات التي يوفرها الرقم 901».