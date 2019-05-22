الدفاع المدني في دبي يدرب مليون عامل على مستلزمات السلامة

المصدر: دبي - البيان

أنجز الدفاع المدني في دبي تدريب أكثر من مليون عامل ضمن الخطة التدريبية التي شملت العاملين الأساسيين في المصانع والمنشآت التجارية والخدمية، خلال الفترة من 2015 لغاية 2018 مما ساهم في انخفاض إجمالي عدد الحرائق خلال تلك السنوات بنسبة 8% نتيجة مشاركة تلك القوى المجتمعية في التعامل المباشر والسريع مع الحرائق حال نشوبها بكونهم المستجيب الأول عند وقوع الحريق وقبل وصول فرق إطفاء الدفاع المدني، حيث بلغ عدد الحوادث التي شارك في إخمادها الجمهور 239 حادثاً خلال فترة تنفيذ الخطة التدريبية، إضافة إلى الدور الحيوي لهؤلاء المتدربين في منع انتشار الحرائق وتحجيمها وتقليل خسائرها نتيجة استجابتهم وتعاملهم السريع والفعال مع الحوادث.

وقال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي إن وجود مئات آلاف العمال الذين جرى تدريبهم خلال فترة تنفيذ خطة التدريب هذه يشكل سنداً قوياً لاستراتيجية الدفاع المدني الخاصة بتأهيل المجتمع للمشاركة في تأمين السلامة العامة كشركاء استراتيجيين لفرق الدفاع المدني، إلى جانب القيمة التوعوية المضافة التي يحققها أكثر من مليون متدرب منتشرين في جميع القطاعات الاقتصادية والتعريف بمستلزمات السلامة بين أسرهم، وبذلك تكون الإدارة العامة للدفاع المدني قد حققت الاكتفاء بالعدد المطلوب للتدريب في القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق استراتيجية التعامل مع الحريق بناء على دراساتها التحليلية للممكنات والقدرات الضرورية المطلوبة للتحديات المحتملة.