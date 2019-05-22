عبد الله بن زايد يبحث العلاقات مع مالي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الديوان العام للوزارة بأبوظبي، بوبو سيسي، رئيس وزراء جمهورية مالي.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة.

كما تبادلا وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة بوبو سيسي، رئيس وزراء جمهورية مالي، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومالي، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد رئيس وزراء جمهورية مالي حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمناً الدعم الذي تقدمه الإمارات للمشاريع التنموية والإنسانية في مالي.

كما أشاد بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات على الصعد كافة، والإنجازات النوعية التي تحققت لشعبها بفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.