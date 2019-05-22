«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة2 لمستحقي منح الأراضي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مساء أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وذلك في مكتب سمو الحاكم. وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي والاقتصادي، اعتمد المجلس الدفعة الثانية لسنة 2019 من مستحقي منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة

. وناقش المجلس عدداً من الملاحظات التطويرية عن توفير أفضل البيئات العلمية المحفزة لموظفي حكومة الشارقة لاستكمال الدراسات العليا وصقل مهاراتهم ومعارفهم بأفضل البرامج الأكاديمية والمهنية. واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في اللجنة الطبية لحكومة الشارقة، إذ أوضح عبد الله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أدوار اللجنة وأهميتها، والأعمال التي قامت بها تنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لسنة 2017.

واستعرض رئيس هيئة الشارقة الصحية أبرز الإحصائيات والرسومات البيانية لاجتماعات اللجنة، وأهم التحديات التي تواجهها، مختتماً العرض بعدد من التوصيات التي وجّه المجلس بالتنسيق حولها مع الجهات المعنية. وأصدر المجلس القرار رقم (12) لسنة 2019م بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في إمارة الشارقة.