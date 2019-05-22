الحكام يستقبلون المهنئين برمضان

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات استقبال المهنئين برمضان.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، عدداً من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عدداً من الوزراء والمسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني من معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور خالد جمال السويدي المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة الماضية -بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين- سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من محمد عمران، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة، ومحمد إقبال حسين خان، القنصل العام لجمهورية بنغلاديش، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين.