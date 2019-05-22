حمدان بن زايد يستقبل المهنئين برمضان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي جموع المهنئين الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي، وراشد عبدالله النعيمي، وعدد من الدبلوماسيين السابقين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وكبار المسؤولين بالدولة.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرقي والتطور وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

اهتمام

من جانب آخر استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المديرين التنفيذيين والموظفين بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور سلطان خلفان الرميثي وكيل الديوان.

وثمن سموه خلال اللقاء حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للنهضة الشاملة التي تشهدها منطقة الظفرة وسعي سموهما الدائم لتوفير الحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وتمنى سموه لموظفي الديوان التوفيق والنجاح في عملهم ودعا إلى ضرورة متابعة تنفيذ الخدمات المقدمة لأبناء منطقة الظفرة خاصة في مجال الإسكان والتعليم والصحة والطرق.. مشيراً إلى أن المنطقة قطعت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة في سبيل النهضة الشاملة التي تشمل كل القطاعات.

وحث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الموظفين على تقديم الأفكار والاقتراحات التي من شأنها تعزيز العمل وتطويره والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أقصى معايير الكفاءة والعطاء.