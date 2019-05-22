محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة مهتمة بدعم مقومات التنمية والبناء في الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اهتمام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم مقومات وجهود التنمية المستدامة والبناء في الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما تنشده لشعوبها وأجيالها من تقدم وتطور واستقرار وازدهار..

مشيراً إلى أن دولة الإمارات أرست قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة على أسس من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك الفاعل الذي يحقق المصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الذي يزور البلاد حالياً. ورحب سموه -خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين- بزيارة رئيس جزر القمر إلى الدولة وتبادل معه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على البلدين بالخير والبركات وعلى الأمة الإسلامية باليمن والأمن والاستقرار والسلام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى فتح مجالات جديدة أرحب وأشمل من التعاون المشترك. كما تطرقا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر خلال المرحلة المقبلة مزيداً من التطور والنمو في المجالات كافة خاصة التنموية والاقتصادية.

من جانبه أعرب الرئيس غزالي عثماني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات التي تحظى باحترام شعبه وتقديره ومحبته.. مثمناً الدعم الذي تقدمه الدولة للبرامج والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبنية التحتية في جزر القمر.

وأكد اهتمام بلاده بتنمية أوجه التعاون مع دولة الإمارات التي تعد نموذجاً تنموياً ملهماً لدول العالم وحكوماتها وشعوبها ومركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً وعاصمة لصناعة السياحة والثقافة في العالم.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد من الشيوخ.