«كهرباء دبي» ترعى الدورة الأولى من برنامج «رمضان دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها للدورة الأولى من برنامج «رمضان دبي» الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش» ويستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، ويتضمن باقة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من القيم الروحية السمحة التي يتسم بها الشهر الفضيل، وذلك انطلاقاً من استراتيجية الهيئة لدعم المبادرات التي تعزز مكانة الدولة كنموذج ريادي للتسامح.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تأتي رعاية الهيئة لبرنامج «رمضان دبي» الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية واستراتيجيتنا لدعم البرامج المجتمعية والثقافية التي تهدف إلى نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على التسامح والتراحم والمودة والإيثار والتعاضد، إضافة إلى التعريف بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي التي تقوم على التسامح والانفتاح والعيش المشترك، لا سيما ونحن في «عام التسامح» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرض الإنسانية والعطاء والسلام والمحبة.

يتضمن برنامج «رمضان دبي» مجموعة من الفعاليات والندوات والأنشطة التثقيفية المستوحاة من الروحانيات الرمضانية السمحة، والتي يتم تنظيمها في المساجد والمجالس الرمضانية وبعض الجهات الحكومية ومراكز التسوق والأحياء، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، طيلة أيام الشهر الفضيل.