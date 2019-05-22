بلدية دبي تدعم « إفطار خيم الخير» وحملة رمضان لـ «بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

ترعى بلدية دبي مبادرة «إفطار خيم الخير» و«حملة رمضان» اللتين تنظمهما جمعية بيت الخير، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية دعم العمل الخيري والإنساني في شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص البلدية على تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ورؤيتها المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نحرص سنوياً على دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز مفاهيم العطاء والخير التي نستلهمها دائماً من قيادتنا الرشيدة، حيث يتم في شهر رمضان المبارك تنظيم العديد من الفعاليات والحملات والمبادرات التي تجسد قيم التكاتف والتلاحم».

وأضاف: «إن رعاية البلدية السنوية لمبادرة «إفطار خيم الخير» التي تنظمها جمعية بيت الخير في شهر رمضان تأتي ضمن جهود الدائرة نحو نشر الوعي بأهمية المشاركة في إدخال الفرح والسرور في نفوس المحتاجين ومد يد العون لهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توطيد العلاقات والتآخي بين أفراد المجتمع».

وتهدف مبادرة إفطار خيم الخير لإفطار أكثر من نصف مليون صائم في رمضان، كما تأتي الحملة الرمضانية تحت شعار ((وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))، وتهدف إلى إسعاد عشرات الآلاف من الأسر المتعففة والمحتاجين والتخفيف على الصائمين من الفقراء والمساكين في الشهر الفضيل، ومساعدة نحو 50 ألف أسرة وصاحب حاجة من الأرامل والأيتام والمرضى وأصحاب الهمم.