تعاون بين «خليفة الإنسانية» و«أبوظبي للخدمات الصحية» لرعاية المعوزين

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حيث تتيح المذكرة للمؤسسة توفير العلاج للمرضى المعوزين من أصحاب الأمراض المزمنة، بحيث تتكفل المؤسسة بتغطية تكاليف رعاية المرضى، والتي تشمل تقديم خدمات الاستشارة الطبية، الفحوصات الطبية، العلاج وتوفير الأدوية، وفقاً للميزانية المخصصة من قبل المؤسسة وطبقاً للآلية الموضحة في بنود المذكرة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من إعلان عام 2019 عاماً للتسامح تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة القيم الإنسانية النبيلة التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الإمارات وبهدف مد يد العون وتخفيف أعباء العلاج عن مئات المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة.

ويشمل التعاون بين الطرفين الاستعانة بمهندسي الأجهزة الطبية في الخدمات العلاجية الخارجية لتقديم الاستشارة والمعلومات التي من شأنها أن تسهل عملية شراء الأجهزة الطبية وصيانتها في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة خليفة الإنسانية، وذلك لتحقيق التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

معلومات

وبموجب الاتفاقية سيتم تبادل المعلومات والخبرات التي تتعلق بعمل كل منهما في ميادين العمل الخيري والإنساني والمجتمعي والعمل على تطوير استراتيجية عمل مشتركة بينهما بحيث تكون خبرات كل طرف المعرفية والفنية متاحة للطرف للآخر، وبناء جسور من التواصل بين الطرفين تكفل مزيداً من التعاون بما يحقق المصلحة العامة والتكامل بينهما وفقاً للأصول والإجراءات المعمول بها لدى الطرفين.

وقع مذكرة التفاهم محمد حاجي الخوري عن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وعن شركة أبوظبي للخدمات الصحية راشد سيف القبيسي نائب المدير التنفيذي.

من جهته أشاد الخوري بالتنسيق والتعاون الإنساني بين المؤسسة و«صحة»، لافتاً إلى أهمية المذكرة في تضافر الجهود في مجال العمل الإنساني وتقديم الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة.