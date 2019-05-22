فوسو وكوشي لـ«البيان »: الإمارات أرض الأحلام

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد الهنديان فوسو شروف وختواني كوشي، أول الحاصلين على الإقامات الدائمة «البطاقة الذهبية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات أرض الأحلام.

وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي قد سلمت، أمس، عدداً من الحاصلين على الإقامات الدائمة «البطاقة الذهبية»، وسلّم اللواء محمد أحمد المري، المدير العام لإقامة دبي، كلاً من فوسو شروف وختواني كوشي البطاقة الذهبية للإقامة في الدولة لمدة 10 أعوام، بصفتهما أول شخصين يتسلمان البطاقة في إمارة دبي.

وقال فوسو شروف لـ«البيان» إن منح المستثمرين والكفاءات الاستثنائية إقامة دائمة في دولة الإمارات يُعدّ خطوة كبيرة تساعد هؤلاء الأشخاص على الاستقرار في حياتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أنه يقيم في دبي منذ قرابة 70 عاماً، واصفاً إياها بأرض الفرص، لما تقدّمه من مزايا ومنح منذ عهد المؤسسين المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، الذين كانوا يوليان المقيمين أهمية خاصة ويعدانهم شركاء في التنمية، متقدماً بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذه الميزة الاستثنائية.

من جانبه، أعرب ختوانى كوشي عن سعادته بالحصول على البطاقة الذهبية للعيش في أرض الإمارات، مشيراً إلى أن القرار يُعدّ خطوة جريئة، ولكنها معهودة من القيادة الرشيدة في الإمارات، مشيراً إلى أنه قضى قرابة 50 عاماً في دبي، وتمكّن بفضل التسهيلات التي وجدها من توسيع تجارته في الذهب والمجوهرات وتطويرها بشكل كبير، حتى أصبح أحد رجال الأعمال البارزين.