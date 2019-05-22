وزراء: نظام «البطاقة الذهبية» ترسيخ لاحتضان المواهب

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد وزراء أن نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس سعي الإمارات الحثيث لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية في القطاعات الحيوية، كما أن القرار يجسد القيم الوطنية القائمة على الانفتاح والتسامح ودمج المواهب في الإمارات.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الإنسان لطالما شكل في دولة الإمارات محور الاهتمام والدعم، ونرى ذلك في مختلف توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة، مشيراً إلى أن نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» في دولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يجسد ذلك التوجه بشكل حي، حيث تعتبر الإمارات محطة للإنجاز والطامحين والمتميزين والعاملين بجد.

وقال معاليه: إن هذا النظام سوف يوجد حالة من الثقة والدعم والاهتمام الذي ستشعر به الفئات المستهدفة، وهي فئات مهمة ولها دور كبير في تقدم مسيرة وتميز دولة الإمارات، لا سيما الكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم، حيث تشكل هذه الفئة كنزاً ثميناً علينا الحفاظ عليه وتوفير المناخ الإيجابي والتسهيلات المحفزة لها للعمل والتطور والمشاركة في بناء نهضة دولة الإمارات.

حيث جميعنا في هذا الوطن إخوة نعيش بود ومحبة وتجانس قل له نظير، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته سوف نضمن تحقيق مكاسب عديدة تعود على تطور قطاع التعليم من وراء هذا النظام الذي يستقطب الكفاءات التعليمية وأصحاب المهن في مجالات حيوية وعلمية مهمة.

حاضنة للمواهب

من جانبه، أوضح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» يرسخ سعي دولة الإمارات الحثيث لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية في القطاعات الحيوية، فالإمارات أرض المواهب والفرص، وبرؤية وعزم قيادتها الرشيدة تستكمل مسيرة التميز وبناء القدرات وتصميم المستقبل.

وأضاف: «يجسد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القيم والمبادئ الوطنية القائمة على الانفتاح والتسامح ودمج المواهب البشرية في المجتمع الإماراتي للمساهمة في نهضة هذه الأمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 لتكون الإمارات من أفضل دول العالم».

وقال معاليه: «نحن بدورنا مساهمون وشركاء أساسيون في هذه المسيرة مستلهمين رؤية قيادتنا الحكيمة في أن بناء الإنسان هو أساس التنمية والتقدم، وهو ما سوف يتحقق من خلال تأهيل كوادر بشرية مدربة وإعداد جيل جديد يتحلى بالمهارات المتقدمة ويؤمن بمبدأ التعلم مدى الحياة استعداداً لحمل راية الوطن وتحقيق الريادة في كافة المجالات والمساهمة في تطور الحضارة البشرية».

رؤية مستقبلية

بدورها، أكدت معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، أن نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» في دولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نابع من رؤية مستقبلية عميقة تدرك القيادة أهميتها ومردودها المجتمعي والاقتصادي والتنموي على الوطن والمواطن والمقيم على أرض الدولة.

فئات مهمة

قالت معالي جميلة المهيري إن نظام الإقامة الدائمة يتضمن فئات محددة ومهمة، ومن ضمنها الكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم، وهذا يؤكد حرص الدولة على وضع أفضل التصورات المستقبلية والسياسات الوطنية التي تضمن الحفاظ على الكوادر المتميزة معرفياً وتمتلك من العلوم والمهارات الكثير، وهو بالتالي ما يجعل الإمارات منصة جامعة للعقول المفكرة، وهي بذلك تخطو نحو تكريس البيئة الداعمة لنمو التعليم وتميزه وتطوره مستقبلاً.