ريم الهاشمي والبواردي يستقبلان بوبو سيسي

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أول من أمس، بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات.

كما التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة في أبوظبي أمس بوبو سيسي، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مالي وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.