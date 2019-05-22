نهيان بن مبارك يعزي في وفاة البطريرك صفير

المصدر: بيروت- وام

نقل حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، رسالة تعزية من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، إلى غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

وتضمنت الرسالة تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وحكومة وشعب دولة الإمارات للكنيسة المارونية والشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، الذي كان من أكرم الناس ومثالاً وقدوة في الحكمة وبعد النظر، أسهم في بناء الإنسان المؤمن بربه والمخلص لوطنه، وساعد في الحفاظ على المكانة المرموقة للبنان الشقيق في المنطقة والعالم.