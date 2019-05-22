«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة الاستشارات الأسرية عبر «واتساب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن بدء تفعيل خدمة الرد على الاستشارات الأسرية لأفراد الجمهور من قبل الموجهين الأسريين، عن طريق تطبيق المحادثة الفوري «واتساب» عبر الهاتف رقم 026513370، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الأسبوع، لتشكل بذلك إضافة نوعية تتيح للمتعاملين الحصول على الاستشارات بطريقة سهلة وميسرة باستخدام تقنيات الاتصال المتطورة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام الدائرة بمواصلة مسيرة التميز في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين وتوظيف التقنيات الحديثة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات رضا وسعادة المتعاملين من خلال منظومة متكاملة ومتطورة تلبي الطموحات والتطلعات، وتسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.

وأشار المستشار العبري، إلى حرص دائرة القضاء على تنويع قنوات الحصول على الخدمات وتسهيل الوصول إليها سواء عبر الخدمات الإلكترونية أو الذكية وباستخدام أحدث تقنيات ووسائل الاتصال، ومن دون الحاجة للحضور إلى مقار الدائرة، وذلك في إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأوضح أن إطلاق خدمة الاستشارات الأسرية عبر تطبيق «واتساب»، يدعم جهود مركز التسامح الخاص بالتوجيه الأسري في دائرة القضاء، من خلال تعزيز دوره في ترسيخ قيمة التسامح والعفو وتقريب وجهات النظر في الخلافات الزوجية، وصولاً إلى تسوية المنازعات بالطرق الودية، ومساعدة الأزواج على حل خلافاتهم عن طريق الصلح، بما يسهم في إعادة الاستقرار إلى الأسرة والحفاظ على تماسكها.