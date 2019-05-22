إطلاق المرحلة 2 من مشروع تطوير البنية التحتية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدائرة في قطاع الطرق بمختلف مناطق الإمارة تهدف إلى استيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال الأعوام المقبلة، وتماشياً مع النهضة العمرانية والخطط الحكومية لتنمية وتطوير مناطق الإمارة وتحقيق التواصل السريع بين رأس الخيمة ومناطق الدولة، بالإضافة لخفض معدلات الحوادث المرورية وضمان سلامة المشاة.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، من تقاطع دوار الهدف وحتى منطقة الرمس بطول 7 كيلومترات، مع استحداث 5 دوارات جديدة على امتداد الطريق الحيوي الذي يربط وسط المدينة بالمناطق الشمالية في الإمارة، وذلك ضمن نتائج الدراسة التحليلية للتدفق المروري برأس الخيمة التي نفذتها الدائرة بهدف تطوير حركة النقل والطرق لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة والتوسع العمراني لأكثر من 15 عاماً القادمة.

وأضاف: بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى أكثر من 75% والتي تبدأ من دوار الهدف على شارع المطاف إلى دوار سوق السمك بمنطقة المعيريض، وتشمل توسعة مسارات الطريق إلى ثلاثة مسارات مرورية في كل اتجاه، وإنشاء مواقف نظامية للمركبات على جانبي الطريق، واستحداث 4 ممرات لعبور المشاة، واستبدال دوار الهدف إلى تقاطع إشارات مرورية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه في يوليو المقبل.

وأوضح الحمادي، تضم المرحلة الثانية من المشروع التي تنطلق الشهر الجاري استحداث 4 دوارات مرورية لتسهيل حركة السير على امتداد الطريق الرابط من وسط المدينة باتجاه منطقة الرمس، مع توسعة الطريق بإضافة مسار جديد ليرتفع إلى ثلاثة مسارات مرورية في كل اتجاه، لضمان توفير السيولة المرورية في المنطقة التي تضم العديد من القطاعات السياحية والتجارية، والتي ترتبط بالمناطق السكنية والصناعية في شمال الإمارة.

وأشار إلى أن التحديات خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ستكون أقل مقارنة بالمرحلة الأولى، حيث سيتم استغلال الجزيرة الوسطية لإنشاء مسارات مرورية مؤقتة أمام المركبات لضمان عدم عرقلة حركة المركبات في الاتجاهين، لافتاً إلى أن المشروع يضم إنشاء 3 مسارات مرورية في كل اتجاه لأكثر من 7 كيلومترات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام الحالي، بمدة تنفيذ 5 أشهر.