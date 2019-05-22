مليون درهم من أسرة المرحوم عبيد الحلو دعماً للطلبة ذوي الدخل المحدود في جامعة زايد

المصدر: دبي ـ البيان

قدمت أسرة المرحوم عبيد الحلو، في لفتة طيبة تستلهم نفحات شهر رمضان الكريم، شهر العطاء، شيكاً بمبلغ مليون درهم مساهمة في دعم الطلبة ذوي الدخل المحدود بجامعة زايد وحفزهم على التعلم والتفوق.

وتسلم الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة من محمد الأنصاري، ممثل عائلة المرحوم عبيد الحلو، الشيك المقدم كمساهمة من فاطمة إبراهيم بن سليمان، أرملة المرحوم عبيد الحلو، وذلك خلال اجتماع عُقِدَ في فرع الجامعة بدبي، بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وسريعة الكتبي، أخصائية في وحدة دعم الطلبة.

وقال الأنصاري: «إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من قناعات المرحوم عبيد الحلو الراسخة بأهمية العلم ودوره في تنمية المجتمع، وتأتي من بعده أسرته الكريمة، والتي سارت على نهجه ودربه في هذا الشأن مُتَوَّجةً باقتناع تام بدور العلم في تقدم وازدهار المجتمع».

وثمَّن الدكتور رياض المهيدب مبادرة أسرة المرحوم عبيد الحلو ووصفها بأنها أسلوب جديد من أساليب العطاء والتكافل التي تترجم رسالتها وبرامجها الرامية إلى دعم مختلف شرائح المجتمع التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، وتترك أثرها الطيب في مختلف القطاعات.