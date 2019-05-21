إقامة دبي تبدأ إصدار الإقامات الدائمة

المصدر: وام

قال اللواء محمد المري مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن دولة الامارات دائما سباقة في الإعلان عن القرارات التي تستهدف تعزيز دورها التنموي والاقتصادي في الدولة .. وأوضح أن منح إقامة دائمة للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة يأتي تقديرا لدورهم في تعزيز الدور التنموي والاقتصادي الذي تقوم به الدولة.

وأكد المري في تصريح له حول إطلاق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الامارات أن هذه الخطوة تعزز الدور الإيجابي للدولة والذي يتمثل في ترسيخ مكانتها على الخارطة الاقتصادية على مستوى العالم.

وأوضح المري أن إقامة دبي بدأت فعليا في اصدار الإقامات الدائمة وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تستهدف تعزيز دور الدولة في دعم وتقدير أصحاب الكفاءات.