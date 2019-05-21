5 نماذج في مبادرة المساكن الموحدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

قال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للاسكان إن مبادرة "مساكن النماذج الموحدة" التي أطلقتها المؤسسة تضم 5 نماذج بمساحات وأسعار مختلفة وبإمكان المواطنين الحاصلين على أراض سكنية الاستفادة من هذه المبادرة دون التقيد بمشروعات المؤسسة.

من جانبه أوضح المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة أن المبادرة تتلخص في توفير نماذج ثابتة لمساكن بأسعار تنافسية وبأحجام متباينة تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة سواء من ناحية عدد أفرادها أو من ناحية مقدرتها المالية .

وأشار الشحي إلى أن النماذج السكنية التي تم اعتمادها تبدأ بمساحات /2700 ــ 3000 ـ 3500ـ 4500ـ 5100/ قدم فيما تبدأ الأسعار لأقل مساحة من 870 ألف درهم وصولا لمليون و600 ألف درهم للمساحة الأكبر.

ولفت إلى أن هذا التنوع من شأنه أن يجعل هناك خيارات واسعة للمواطنين تتيح لهم اختيار أفضلها بالنسبة لهم ويأتي هذا انطلاقا من رغبة المؤسسة في التخفيف عن المستفيدين وتحقيق سعادتهم واستقرارهم بدءا من اختيار النموذج المناسب وصولا للاستلام النهائي للمسكن، منوها إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة من المقاولين والموردين من أصحاب الكفاءة لتنفيذ هذه المبادرة .

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