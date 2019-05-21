خصومات حصرية على رحلات الاتحاد للطيران لكبار المواطنين

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت وزارة تنمية المجتمع والاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لإطلاق باقة "بسمة لكبار المواطنين من الاتحاد"، التي تضمّ مجموعة من المزايا الحصرية المخصصة للمواطنين الإماراتيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وخلال نفس الجلسة، وقعت شركة الاتحاد للطيران و مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم تنص على تقديم باقة من المزايا لنفس الفئة في مطار العاصمة الدولي.

وبهذه المناسبة، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية مذكرة التفاهم التي تنص على تقديم خدمات وخصومات حصرية لكبار المواطنين، مشيرة معاليها إلى أنها مبادرة نوعية تعزز جودة الحياة المستقبلية وتثري التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين، وذلك ما تتضمّنه السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ترتكز إلى رؤية العمل التنموي والشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والجهات، بما يدعم توفير الأفضل لكبار المواطنين بجهود تشاركية مستدامة.

وقالت معاليها إن مذكرة التفاهم مع طيران الاتحاد هي ثمرة لجهود متواصلة تحت مظلة الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار تعميم الثقافة المجتمعية الهادفة إلى تقديم أقصى ما يمكن أن يحقق السعادة والإيجابية لمختلف شرائح المجتمع. وأضافت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وتتضمن توفير مجموعة امتيازات حصرية ومنها؛ برامج خصومات خاصة بهم.

وتابعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إن مذكرة التفاهم بين وزارة تنمية المجتمع وطيران الاتحاد، تبرز أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم جهود التنمية والرعاية المجتمعية وفي تقديم الخدمات المتميزة التي تفوق المستوى الاعتيادي لمتطلبات واحتياجات كبار المواطنين، بما يليق بمكانتهم وعطائهم للمجتمع والوطن.

من جانبه قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، تحرص الاتحاد للطيران على تقدير إسهامات كبار المواطنين في المجتمع. ويشرفنا أن نقوم برد الجميل لهم عبر توفير مجموعة من المزايا الحصرية والباقات المصممة خصيصاً لهم. وتتشرف الاتحاد للطيران بأن تكون أول شركة طيران في المنطقة تقدم هذه المزايا والتي سيتم توسيعها خلال السنوات القادمة."

وتتيح الباقة لمستخدمي البطاقة إمكانية التسجيل الفوري ومزايا الفئة الفضية لبرنامج ضيف الاتحاد، وهو برنامج الولاء الحاصل على جوائز متنوعة. وتضمّ المزايا خصومات حصرية على رحلات الاتحاد للطيران عند الحجز عبر مكاتب الاتحاد للطيران وشركة هلا لإدارة السفر.

وسوف يحصل الأعضاء على أميال إضافية بنسبة 25 في المائة، وخصومات على الترقية باستخدام الأميال في المطار، وأولوية إتمام إجراءات السفر والصعود على الطائرة في مطار أبوظبي الدولي، فضلاً عن الحصول على وزن إضافي اعتماداً على درجة السفر.

وتعليقاً على هذا التعاون، أفاد برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي قائلاً: "يسر مطارات أبوظبي أن تتعاون مع أحد شركائها الرئيسيين، الاتحاد للطيران، بهدف توفير خيارات مبتكرة تسهم في تعزيز تجربة العملاء. وتحرص الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومطارات أبوظبي على التأكد من توفير منتجات وخدمات راقية تسهم في إضفاء تجربة لا تنسى في نفوس أكثر الفئات تقديراً وإعزازاً بالنسبة لنا".

وفي إطار الباقة، سيحصل الضيوف على خصم 10 بالمائة على منتجات السوق الحرة في أبوظبي وموقف مجاني لمدة ثلاثة أيام في مطار أبوظبي الدولي. وعلاوة على ذلك، سيحصل هؤلاء الضيوف على ترقية في تجربة السفر بما في ذلك الدخول إلى صالة الريم حيث يحظى الضيوف على مشروبات ومأكولات مجانية وإمكانية الاسترخاء قبل السفر.