محمد بن زايد: حريصون على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على دعم جهود التنمية والبناء والتطوير في القطاعات الحيوية في الدول الشقيقة والصديقة لما فيه خير شعوبها وتقدمها.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث سموه ورئيس وزراء جمهورية مالي خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين في آفاق أرحب للتعاون المستقبلي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة رئيس وزراء مالي.. معرباً عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين.

تقدم ونضهة

وقال سموه إن نهج التعاون مع الشعوب والدول الصديقة لتحقيق تقدمها ونهضتها يعد من المكونات الأساسية للإرث الذي أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والذي وضع حجر الأساس لقاعدة العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتمضي دولة الإمارات قدماً وفق هذا النهج الأصيل.

من جانبه أعرب بوبو سيسي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق علاقات التعاون مع الدولة بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المتبادلة.

دعم

وثمّن الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمشاريع التنموية والإنسانية في بلاده.. مشيداً بمبادرات الإمارات ودورها في تكريس قيم التسامح والتعايش والسلام وتعزيز الأمان والتنمية والبناء لشعوب المنطقة والعالم.. وقال إن دولة الإمارات تبقى واحة خير وسلام وعطاء للبشرية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما المشترك على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين والبناء على تلك العلاقات المتميزة التي تجمعهما من خلال دعم مختلف جوانب ومسارات التعاون خاصة التجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين وتعزز مصالحهما المتبادلة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية مالي في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وتمويل المشاريع والتي تهدف إلى تعزيز وتأطير التعاون المشترك بين البلدين.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة.. اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري وقعها معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي وقعتها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

ومذكرة الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين خلال شهر يناير الماضي ووقعها من جانب الإمارات حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.. فيما وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من جانب جمهورية مالي الدكتور بوبو سيسي رئيس الوزراء وزير المالية والصناعة.

ومن المتوقع أن يسهم الإطار التنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب إلى جانب توفير إطار مالي وفني لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي التي تستهدف نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومن جانب جمهورية مالي سانبو واغي وزير الطاقة والمياه، وليلنتا حواء باه وزيرة المعادن والبترول، وبوكاري سيديبي سفير جمهورية مالي لدى الدولة.

*سموه: نهج التعاون مع الدول الصديقة من المكونات الأساسية للإرث الذي أرساه الشيخ زايد

* بوبو سيسي يثمن مبادرات الإمارات ودورها في تكريس قيم التسامح والسلام وتعزيز التنمية لشعوب العالم

* توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية والثقافية وتمويل المشاريع