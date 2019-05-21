تشغيل المشروع 2 بمجمع الطاقة الشمسية نهاية يونيو

المصدر: دبي - البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المشروع الثاني بقدرة 300 ميغاوات، والذي سيتم تشغيله في أواخر شهر يونيو المقبل، ويأتي ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها 800 ميغاوات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لمتابعة التقدم المحرز في المشروع.

ورافق الطاير في زيارته المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس ــ الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتقوم الهيئة بتنفيذ المشروع وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة كهرباء فرنسا «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها.

ويجري بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية، على 3 مراحل، حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالتركيبات الثابتة.

وسجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لهذه المرحلة من المجمع بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أمريكي للكيلووات ساعة .

تفقد العمل

واطلّع الطاير وبشكل مفصل على تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع الثاني بقدرة 300 ميغاوات، حيث سيتم تشغيله في أواخر شهر يونيو المقبل وبدأ العمل بالمشروع الثالث بقدرة 300 ميغاوات في بداية هذا العام، وسيتم تشغيله في عام 2020.

وتم تشغيل المشروع الأول بقدرة 200 ميغاوات في شهر مايو 2018، ويمتاز بالتقنيات المبتكرة التي تشمل استخدام أكثر من 800 ألف خلية شمسية تتميز بتقنية التنظيف الذاتي بواسطة الروبوتات. ويوفر المشروع الأول الطاقة النظيفة لنحو 60 ألف مسكن.

مراحل

وبدأت المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 13 ميغاوات في العام 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية بالكامل في العام 2020. وتعد المرحلة الرابعة من المجمع أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، بقدرة تصل إلى 950 ميغاوات.