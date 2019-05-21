أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، الدكتور أغوس هيرمانتو، نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يحقق أعلى مستويات التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن التأكيد على أهمية التواصل خلال المشاركة في الفعاليات والمحافل البرلمانية الدولية.

ورحبت معالي الدكتورة القبيسي بالدكتور أغوس هيرمانتو -نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي والوفد المرافق له، مثمنة العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا على مختلف المستويات.