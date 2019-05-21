شرطة دبي تحقّق أمنية طفل بأن يصبح ضابطاً ليوم واحد

المصدر: دبي - البيان

حقق مركز شرطة المرقبات بدبي، أمنية الطفل علي إبراهيم رمضان 8 سنوات، ليصبح ضابط شرطة ليوم عمل واحد في المركز، مرتدياً الزي العسكري، ومحققاً بذلك طموحه المستقبلي بعد أن خاض تجربة العمل في دورية الشرطة «دورية أمن المدارس» من خلال جولة ميدانية في المنطقة التابعة للمركز.

وقال العميد علي أحمد عبد الله غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، إن المركز تلقى طلب مدرسة الأحمدية التي تقع في منطقة اختصاص المركز، وسارع مباشرةً برفع الطلب للواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والذي وجه على الفور بتحقيق أمنية الطفل، وتخصيص جدول عمل في مركز شرطة المرقبات.

واصطحب العميد علي غانم، ومعه نائبه العقيد عيسى أحمد سالم الطفل، في زيارة شاملة لمركز شرطة المرقبات.