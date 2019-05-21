وزارة تنمية المجتمع تنظم إفطاراً جماعياً بمناسبة يوم اليتيم

المصدر: ■ دبي ـ البيان

شارك قيادات وموظفو وزارة تنمية المجتمع وكبار المواطنين والمتطوعين الأطفال الأيتام في الإفطار الجماعي الذي نظمته الوزارة ضمن فعاليات يوم اليتيم الإسلامي.

والتي أقيمت في مركز سعادة المتعاملين بإمارة عجمان بالتعاون مع المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» والهلال الأحمر الإماراتي، ومتحف الشارقة للآثار، وجمعية رؤيتي للأسرة، وقناة ماجد، وشركة هيرشي، وقد بلغ عدد الأطفال الأيتام المشاركين في الفعالية 50 طفلاً من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، يشاركهم 20 من كبار المواطنين.

ويوافق يوم اليتيم في العالم الإسلامي الخامس عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، ويأتي هذا العام في ظل اعتماد 2019 عاماً للتسامح، حيث تحتفل مؤسسات الدولة بهذه المناسبة تأكيداً على مكانة اليتيم في قلب المجتمع، وإظهاراً لمدى حرص حكومة الإمارات على توفير مقومات العيش الكريم للمجتمع.

وأكدت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة أن يوم اليتيم في العالم الإسلامي مناسبة محفزّة لإشراك المجتمع في فعاليات تعزز التلاحم المجتمعي وتعكس أجواء إيجابية من التواصل والتكاتف وتعزيز الأواصر خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الفعاليات المُقامة بهذه المناسبة هدفت إلى ترسيخ الفرح في قلوب الأيتام، ورفع تقديرهم لذاتهم.

واكتشافهم لقدراتهم، من خلال ورش عمل وألعاب وأنشطة ممتعة ومفيدة، بالإضافة إلى إيجاد التواصل بين الأجيال من خلال مشاركتهم مع كبار المواطنين بالإضافة إلى تفعيل دور شركاء الوزارة والمتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» في التنظيم والمشاركة في رسم الفرحة على وجوه الأطفال.