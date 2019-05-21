تدشين قسم الأعصاب والجلطات الدماغية الجديد في مستشفى راشد

المصدر: ■ دبي- البيان

افتتح معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، قسم الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد التابع للهيئة.

وذلك بعد أعمال التوسعات والتطوير الشامل لبيئة الاستشفاء والتقنيات والتجهيزات المتقدمة، التي شهدها القسم، وجعلته الأكبر من نوعه على مستوى الدولة، من حيث طاقته الاستيعابية، وأعداد المترددين عليه، والتخصصات الطبية، التي تضم: الجلطات الدماغية، والصرع، والتصلب اللويحي، والأمراض العضلية والعصبية، والأمراض الحركية، وفسيولوجيا الأعصاب.

ويتفوق قسم الأعصاب والجلطات الدماغية في مستشفى راشد بقدراته الفائقة والكفاءات الطبية والطبية المساندة والفنية، والتي تمكنت من استقبال وعلاج أكثر من 22 ألف حالة مرضية خلال العام 2018، من بينها آلاف الحالات المحولة من مؤسسات صحية أخرى ومن العيادات الخارجية.

وفي ضوء أعمال التوسعات والتطوير الشامل، أصبح بإمكان القسم استيعاب المزيد من المرضى، وخاصة مع الإمكانات الجديدة، التي تمثلت في مجموعة من التقنيات الحديثة، وخاصة في وحدة علاج الصرع المزودة بتجهيزات الكشف المبكر عن هذا المرض المزمن، والتعامل معه وفق أفضل الممارسات الطبية، في الوقت نفسه يتوقع القائمون على القسم تلبية حاجة المتعاملين والمرضى من هذا النوع من الخدمات بشكل أفضل، مع زيادة أعداد الأسرة، التي وصلت إلى 18 سريراً، بينهم 6 أسرة من الفئة الخاصة المميزة.

تطوير

ولدى تدشينه قسم الأعصاب والجلطات الدماغية، أكد معالي حميد القطامي اهتمام الهيئة البالغ بتطوير جميع الأقسام الطبية في منشآت الهيئة وبشكل متواصل، وحرص الهيئة على رفد الأقسام كافة بخبرات طبية وكفاءات لها اسمها ونجاحاتها، ولها إسهاماتها في تطوير البحوث الطبية والممارسات المهنية وطرق العلاج.

لافتاً معاليه إلى أن قسم الأعصاب والجلطات الدماغية أصبح له بصمته في علاج الحالات المرضية الصعبة، استناداً لما يستحوذ عليه من تقنيات، وما يزخر به من الأطباء المتميزين، والكوادر الطبية المساندة والتمريضية الكفء.

وقال معاليه: إن أعمال التطوير التي تشهدها منشآت الهيئة من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وما يشهده القطاع الصحي في دبي بوجه عام من طفرات متلاحقة، هو ما أوجد خدمات طبية تنافسية، تصب في مصلحة المتعاملين، وتضع أمامهم فرص متنوعة لاختيار الباقات الصحية المناسبة وعالية الجودة.

وأعرب القطامي عن تقديره وتقدير هيئة الصحة بدبي لرجل الأعمال يوسف محمد هادي بدري، الذي تكفل بدعم أعمال التطوير والتوسعات التي شهدها قسم الأعصاب والجلطات الدماغية، لافتاً إلى أن يوسف بدري من الشخصيات المجتمعية الوطنية، التي لها إسهاماتها اللافتة ودعمها لمختلف مجالات التطوير.

مساهمة

وأكد رجل الأعمال يوسف بدري أن المساهمات المجتمعية للمشروعات والمبادرات وأعمال التطوير، تمثل قيمة راسخة في المجتمع الإماراتي، كما أن لها تأثيرها الإيجابي الواسع والنافع للناس وسعادة الناس.