40 استضافة للمقيمين في منازل إماراتية

المصدر: ■ دبي - البيان

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة مجالس الشباب، أكثر من 40 استضافة للمقيمين في المنازل الإماراتية، ضمن مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن.

حيث بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، أكثر من 1500 مقيم، بمشاركة 65 جنسية مختلفة، وقد يبلغ مجموع عدد الاستضافات للمقيمين 900 استضافة حتى نهاية شهر رمضان، والمقرر استقبالهم في 100 منزل إماراتي.

تعمل المبادرة على نشر القيم النبيلة، وأفضل من يمثله هم شباب الإمارات، الذين يعتبرون خير سفراء للقيم، فهم أبناء زايد، الذين ينتهجون نهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتطلع شباب الإمارات دائماً لمستقبل مليء بالنجاح والإنجازات والسمعة الطيبة في مختلف أنحاء الدولة وخارجها، مع الحفاظ على قيمهم الإماراتية الأصيلة، فالأخلاق الحسنة هي أساس استمرار نهضة الدولة.

تعريف

يذكر أن مبادرة إفطار القيم الإماراتية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» في شهر رمضان الكريم.

والتي تهدف للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيزها وسط المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجاليات، وخلق حوارات فاعلة وبناءة في ما بين أبناء الإمارات والمقيمين بها، من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية، وتناول الإفطار مع العائلات الإماراتية.