إدريس أبكر يؤم 2300 مصلٍّ في مسجد الشيخة هند بزعبيل

أدى 2300 مصلٍّ صلاة التراويح في جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمنطقة زعبيل خلف فضيلة الشيخ إدريس أبكر، إمام جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي مساء أول من أمس، وتعد مشاركة إدريس أبكر ضمن فعاليات (رمضان دبي)، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار (رمضان دبي تراحم وتعايش) حيث تقام فعالية ملتقى راشد بن محمد الرمضاني في 25 مسجداً بدبي وتستضيف 123 قارئاً من داخل وخارج الدولة، يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي.وكرم أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري المنسق العام لرمضان دبي الشيخ إدريس أبكر وسلمه شهادة شكر وتقدير. دبي ـ البيان

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