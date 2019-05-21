الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين - وام

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان الكريم.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في قصر البديع العامر التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ووفود الدوائر والمؤسسات المحلية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من كل من الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعلي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية.. راجين المولى أن يعيدها وأمثالها على الدولة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات وأن يحفظ على الدولة وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

عجمان

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر أمس.. استقبال الشيوخ وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع أحمد حميد الطاير وكبار المسؤولين والعميد علي سعيد المطروشي مدير إدارة امتثال المنشآت في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعجمان، وكبار الضباط وصف الضباط والأفراد ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الهيئة الذين قدّموا صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين.

الفجيرة

كما واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة.

والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وسيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ويسر الجنيدي المدير التنفيذي لقطاع منشآت التخزين في اينوك وجمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي ويوسف علي مالك ومؤسس مجموعة اللولو التجارية.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ومديري الشركات والبنوك والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.