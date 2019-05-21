التعاليم الإسلامية متأصلة في المواطن الإماراتي

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن إرساء النموذج الحضاري هو حجر الزاوية في إثبات وسطية الإسلام واعتدال نهجه، وأن الممارسة اليومية التي نقدم فيها أنفسنا للآخرين هي المثال الحي الذي تصل رسالته أكثر من الكتب والمحاضرات، مذكراً بانتشار الإسلام في أنحاء كثيرة بالعالم عبر حسن التعامل والخلق الذي ميز التجار الذين بلغوا أصقاع الأرض.

تسامح

وقال الشيخ راشد بن حميد: إن التقاليد والتعاليم الإسلامية متأصلة في المواطن الإماراتي، مشيراً إلى أن قيم التسامح التي تنتهجها الدولة ومواطنوها مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف وهو الدين الرسمي لدولة الإمارات، حيث إن رؤية الإمارات 2020 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماع مجلس الوزراء سنة 2010 تنص على ارتكاز ثقافتنا المتميزة على قيمنا الإسلامية الأصيلة، التي هي قيم التقدم والاعتدال، وارتباطها بلغتنا العربية الغنية، وعاداتنا وتراثنا الإماراتي، وهي أمور تساهم مجتمعة في تعزيز هويتنا الوطنية.

وذكر أن ترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال يأتي من خلال جهود الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة، حيث تعمل جهات عدة على الاهتمام بالشؤون الإسلامية، فيما يُسمح بممارسة الديانات الأخرى بحرية.

جاء ذلك على هامش ثالث جلسات «مجلس راشد بن حميد» الرمضاني، والتي أقيمت أمس الأول بحضور شيوخ وعدد من المسؤولين في إمارة عجمان، وضمت محاضرة بعنوان «الحضارات الإسلامية ونشأة الحضارة الغربية الحديثة» قدمها الباحث «إد حسين».