مسؤولون ومواطنون: قيادتنا حريصة على استقرارنا

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد، مرفت عبدالحميد

أكد مسؤولون ومواطنون في دبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد منطقتين سكنيتين جديدتين في ند الشبا ووادي العمردي لتوزيعهما على المواطنين في إمارة دبي تؤكد حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل أسرة، وأضافوا أن الفرحة كبيرة ولا توصف بالحصول على أرض تمكّن المواطن من بناء منزل له ولأسرته ما يعني مزيداً من الاستقرار والسعادة لأبناء الوطن.

اهتمام

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، ليست بجديدة بل تؤكد استمرارية حرص واهتمام سموه بتوفير رغد العيش والحياة الكريمة للمواطنين وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، لافتاً إلى أن الأيادي البيضاء لسموه أثمرت عن نهضة شاملة في كافة القطاعات والميادين وحققت نقلة نوعية لسبل العيش في المنطقة بما يسهم في دعم خطط التنمية المتوازنة من خلال التوجيهات المستمرة والدائمة لتوزيع المساكن والأراضي السكنية من أجل تحقيق مزيد من الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

وأضاف أن توجيهات سموه تؤكد حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة من خلال توفير السكن الملائم لكل أسرة في بيئة سليمة ومستقرة وبمواصفات ترقى إلى مستوى المعيشة الذي ينعم به المواطن الإماراتي وبما ينسجم مع رؤية سموه التي تجعل من الإنسان محوراً وأولوية للتنمية في دولة الإمارات.

رفاهية

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، بتوزيع أراضٍ سكنية جديدة في منطقتي ند الشبا ووادي العمردي، ما هي إلا تأكيد جديد على توجهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على تعزيز رفاهية وسعادة المواطنين .

والتي تشكل القاعدة الأساسية لخطط التنمية والتطوير في دولة الإمارات. وأضاف الهاشمي أن هذه التوجيهات الجديدة تأتي في إطار توجهات قيادتنا الرشيدة لتؤكد السياسة الحكيمة التي أسس دعائمها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، لتحقيق ازدهار ورفاهية أبناء الإمارات والمضيّ قدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

مبادرات تبث السعادة

وثمّن عدد من المواطنين مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مؤكدين أنها تبث السعادة في النفوس، وتعبر عن اهتمام قيادتنا باستقرار الأسر الإماراتية. وقال علي بني ياس إن «الفرحة كبيرة ولا توصف بالحصول على أرض تمكّن المواطن من بناء منزل له ولأسرته ما يعني مزيداً من الاستقرار والسعادة لأبناء الوطن.

معبراً عن الشكر الجزيل لصاحب السمو وللقيادة الرشيدة على هذه التوجيهات والأوامر السامية التي تسعى إلى توفير كافة الدعم للمواطنين، وهذا ليس بغريب على سموه ولا على قيادتنا الرشيدة التي عوّدتنا على إطلاق المبادرات الهادفة إلى إسعاد المواطنين لاسيما في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل».

استقرار أسري

وعبرت نهي الكسواني عن الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاهتمام سموه المتواصل بتوفير أفضل أشكال الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري.

وثمنت الكسواني اهتمام سموه الكبير الذي يوليه لأبناء شعبه، وحرصه الدائم على دراسة احتياجاتهم، والعمل على توفيرها بشكل آنيّ وسريع.