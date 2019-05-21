«محمد بن راشد للإسكان» تخصص 96 وحدة سكنية بمنطقة القوز الثانية

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

كشفت «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، أن المجمع السكني في منطقة القوز الثانية الذي يتكون من 96 وحدة سكنية، وتبلغ كلفته الإجمالية 102مليون درهم، هو الآن في مرحلة التخصيص، فيما يستفيد من المشروع بعض الفئات المجتمعية الخاصة.

وتشمل الفئات حديثي الزواج، والأرامل، وأصحاب الحالات الطارئة، مثل حوادث الحريق للمساكن القائمة، لحين الانتهاء من صيانتها، وصيانة المساكن الآيلة للسقوط، وإيواء بعض الحالات، كأسر المسجونين الذين لا يوفرون مسكناً لأسرهم والحالات الفردية والزوجية، والأسر غير الممتدة كالمطلقة، أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، أو يتيمة الأبوين، أو المطلقة، أو الأرملة التي لديها طفل واحد فقط، وفئة كبار السن وبعض الفئات التي لا ترغب في خوض تجربة البناء الفردي، وترغب في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مجمع متكامل الخدمات ومخصص للمواطنين يراعي خصوصيتهم.

ويأتي تدشين هذا المشروع تماشياً مع رسالة المؤسسة الهادفة لإيجاد حلول سكنية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين في دبي، واستكمالاً لمشروعات أخرى، كانت المؤسسة قد نفذتها في وقت سابق لبعض الفئات.