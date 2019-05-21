33 مصممة تشارك في المعرض الخيري «التصميم للأمل»

المصدر: ■ دبي - البيان

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، اختتمت فعاليات النسخة السادسة للمعرض الخيري السنوي «التصميم للأمل»، دعماً لحملة «حجوزات 2030» التي أطلقتها مؤخراً دبي العطاء بهدف توفير فرص التعليم والتأهيل المناسبة للأطفال والشباب المستفيدين من دعم المؤسسة، بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

ويؤمن لهم فرص العمل التي يحلمون بها ويعينهم على أن يكونوا أشخاصاً نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، بالإضافة إلى دعم حملة ثورة إعادة تأهيل مهارات 15 مليون شخص في البلدان النامية بحلول عام 2021، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيتم تخصيص ريع المعرض بالكامل لصالح حملة حجوزات 2030، وذلك ضمن تبني «مبادرة المنال الإنسانية» لمهنة «التعليم» كواحدة من المهن التي تحلم بها مستقبلاً كثير من الفتيات المستفيدات من الحملة.

33 مصممة

شاركت في النسخة السادسة للمعرض 33 مصممة أزياء ومجوهرات، واشتمل على تشكيلة متنوعة من أرقى العبايات والفساتين والقفاطين التي تبرعت بها المصممات الإماراتيات وعُرِضت بأسعار مخفضة عن قيمتها الحقيقية.

إضافة إلى تشكيلة من المجوهرات لمصممات إماراتيات، لاقت إقبالاً لافتاً من الزائرات من مختلف الجنسيات، بحضور جهاد عبد الرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، وعدد من سيدات المجتمع وعضوات نادي دبي للسيدات وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين الاجتماعيين.

وتأتي مشاركة نحو 28 مصممة ودار أزياء إماراتية، بالإضافة إلى 5 مصممات مجوهرات في إطار المسؤولية المجتمعية لنادي دبي للسيدات وشراكته الاستراتيجية مع دبي العطاء.

استدامة التعليم

وقالت لمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات: «نتطلع لتحقيق أحلام الفتيات في أن يصبحن معلمات في عام 2030 ضمن الفكرة التي تستند إليها حملة حجوزات 2030 لدبي العطاء، والتي يدعمها معرض التصميم للأمل في نسخته السادسة هذا العام».

مشيرةً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، لتعليم الفتيات عبر مبادرات متنوعة، منها حملة «لتعلميها» التي أطلقتها مبادرة المنال الإنسانية عام 2017.

شكر للمصممات

وأعربت لمياء خان عن شكرها لكافة المصممات ودور الأزياء الإماراتية التي شاركت في النسخة السادسة لمعرض «التصميم للأمل، خاصةً المصممات اللواتي حرصن على المشاركة فيه سنوياً، كما تقدمت بالشكر لمصممات المجوهرات اللواتي انضممن للمعرض هذا العام وحرصهن على المساهمة في هذا العمل الخيري.

وأضافت أن نادي دبي للسيدات، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مستمر في دروب العمل الإنساني والاجتماعي انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية، مؤكدةً أن معرض «التصميم للأمل» بابه مفتوح لجميع محبي العمل الخيري للمساهمة في إحداث فارق في حياة العديد من الفتيات اللواتي يواجهن واقعاً مؤلماً وظروفاً معيشية صعبة.

مشاركة مميزة

وشاركت في نسخة العام الحالي 28 مصممة ودار أزياء إماراتية هي: 1001، زرينة، داس كوليكشن، بنت ثاني، ذا كازنز، سلوتشيز، ديزاينرز إمباير، موزة كوليكشن، حصة فلاسي، لَمسَتي، نفس، كي بي تي كونسيبت، إم تي، شذى عيسى، إلنا لاين، مونوار، آي آم مي، تمارا القباني وإندماج، فاري، سلمى بن عمر، إبريز كوتور، فيز بوتيك، بي يو، هدى النعيمي، نابرمان، بوزاراتزي، هدب كوليكشن.

كما شاركت في المعرض خمس مصممات ودور مجوهرات هن: حصة العبدلله، سارة القرق، نورة شوقي، عائشة بن كلي، ودار قافلة.