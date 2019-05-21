اختتام الجولة الخامسة لمسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت أول من أمس منافسات الجولة الخامسة من «مسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم» في مسرح أبوظبي ضمن المهرجان الرمضاني الذي ينظمه نادي تراث الإمارات برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة، وذلك بحضور علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، وعدد من مسؤولي النادي، وذوي المتسابقين وجمهور غفير من المتابعين.

شارك في الجولة 21 متسابقاً في فئتيها «الأشبال، والشباب» مثلوا ست دول عربية وإسلامية، وقدموا من مناطق متنوعة من إمارات الدولة. وأعرب فضيلة الشيخ الحافظ الدكتور أحمد بكر أحمد حسين عضو لجنة تحكيم المسابقة عن سعادته بثراء جولات المسابقة، منوهاً بتنوع المشاركين من مواطنين ومقيمين ومسلمين جدد.