الإمارات تشارك في اجتماع لجنة قضايا الأسلحة النووية بالقاهرة

المصدر: القاهرة- وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

ويمثل الدولة في الاجتماع وفد يترأسه السفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الوزير مفوض فادي حنا اشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية: إن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التي عقدت خلال الفترة الماضية.. مؤكداً أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية قبيل التوجه لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويناقش الاجتماع على مدى يومين القدرات النووية الإسرائيلية، والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.