«الاتحاد النسائي» يوزع المير الرمضاني على الأسر المتعففة

المصدر: أبوظبي - وام

وزع الاتحاد النسائي العام ضمن مبادرة إنسانية المير الرمضاني على الأسر المتعففة، وعلى فئة العمال العاملين في الاتحاد.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالمشاركة في احتفالات الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام.

وأضافت: إن المبادرة تأتي أيضاً انطلاقاً من حرص الاتحاد النسائي على إحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال المشاركة في العمل الإنساني وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات، حيث يشكل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ الدولة للتعبير عن العرفان لزايد الخير ودوره في تأسيس مسيرة العطاء ليس على المستوى المحلي فحسب، بل العربي والدولي.

وذكرت أنه بعد مرور 15 عاماً على هذه الذكرى فما زلنا نشهد استمرار مسيرة العطاء للمغفور له الشيخ زايد في مختلف بقاع الأرض حيث استطاع، طيب الله ثراه، وبفضل حسه الإنساني أن يتجاوز بإنسانيته حدود الدولة لتصبح رسالة الخير ممتدة إلى الجميع وجعل للإنسانية معنى آخر يرتكز على إيمان صادق ونبيل لقيم الخير والعطاء.

نهج

وأكدت مديرة الاتحاد النسائي أن المغفور له وضع نهجاً واضحاً للعمل التنموي والإنساني ما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية كمانح دولي رئيسي ومن أجل إبراز الجهود المبذولة في مجال تعزيز التنمية المستدامة وتفعيل مشاركة الدولة في المبادرات ذات العلاقة بالعمل الإنساني، حيث بذل جهوداً حثيثة لنصرة القضايا الإنسانية.

يذكر أن الاحتفالات بيوم زايد للعمل الإنساني، التي تصادف رحيل مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، تشهد إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية الحيوية النوعية من خلال الآلاف من الفعاليات الحكومية والمجتمعية.