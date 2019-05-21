مناقشة أهداف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

المصدر: دبي - وام

عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، اجتماعه الأول لمناقشة أهداف المؤسسة وآلية عملها وكيفية دعم جهودها في تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي والنهوض بمستوى قطاع التعليم في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

حضر الاجتماع -الذي يأتي بعد إعلان مجلس الوزراء تشكيل المجلس في شهر أبريل الماضي- أعضاء المجلس وهم: محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء عيسى القرق الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ونجلاء أحمد المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وسلمى الدرمكي الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعيد النظري ممثلاً عن المؤسسة الاتحادية للشباب.

ويركز مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال المرحلة القادمة على تطوير الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير بيئة التعلم وبرامج التعليم في المدارس الحكومية وصولاً لمنظومة تعليمية متكاملة تسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم لتواكب التطور النوعي والشامل في الدولة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي تهدف للوصول بالتعليم إلى الرقم واحد عالمياً.