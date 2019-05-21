إنجاز جسر مشاة على شارع الاتحاد وجارٍ تركيب سياج لجسر آخر

المصدر: أم القيوين - البيان

أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية، بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني وإدارة المرور والدوريات، جسر مشاة على شارع الاتحاد (E11)، مقابل مركز تسهيل.

ويهدف الجسر إلى الحد من حوادث الدهس على الطريق، علماً بأن طول الجسر 45 متراً، ويبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وقد بُني وفق المواصفات الفنية المرورية، وذلك بحسب المهندس خالد نضال رئيس قسم الطرق بالدائرة.

والذي أكد أنه سوف يتم إنجاز جسر مشاة آخر على نفس الطريق (E11)، بالقرب من محطة أدنوك على شارع الاتحاد، وجارٍ تركيب سياج معدني في الجزيرة الوسطية على نفس الطريق للحد من العبور العشوائي للمشاة. وأكد المهندس رئيس قسم الطرق بالدائرة، أن الجسر يخدم حركة العبور من جهة منطقة السلمة والرملة، وأضاف أن الدائرة أنجزت خلال الأيام الماضية أعمال تخطيط المواقف أمام المحال التجارية بمنطقة السلمة.