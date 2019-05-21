«دبي للثقافة» تجمع شرائح المجتمع دعماً لـ«سقيا الأمل»

المصدر: دبي - البيان

تستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع دبي مول، للحدث الإنساني الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في «سقيا الأمل»، المشروع الإنساني الجديد وغير المسبوق في المنطقة، الذي يندرج تحت مبادرة «صناع الأمل» المنضوية تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حيث تستضيف «دبي للثقافة» جهاز الضخ التفاعلي الخاص بالمشروع يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري في دبي مول، من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ووسعت الهيئة دائرة العطاء من خلال حملتها المرافقة للمشروع «قوة العطاء» لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

حيث سيشارك في المشروع موظفو الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيون، وعدد من الشخصيات البارزة، وشريحة واسعة من الإعلاميين والفنانين والأدباء والمبدعين من أصحاب الهمم، إلى جانب السياح وزوار دبي مول من مختلف الجنسيات.

وتكاتفت جهود القائمين عليها والعاملين فيها على إطلاق حملة «قوة العطاء»، المرافقة للحدث، وفق خطة مدروسة.