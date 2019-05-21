سلطان الظاهري يتبرع بـ 3 ملايين درهم لصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

تبرع سلطان بن راشد الظاهري بـ 3 ملايين درهم لصندوق الوطن، لتصل قيمة مساهمته في الصندوق، بعد تبرعه بـ 12 مليون درهم خلال الأعوام الماضية، إلى 15 مليون درهم، وذلك انطلاقاً من المبادئ والقيم الإماراتية المتأصلة، والرغبة الأكيدة في المساهمة الفعالة في تحقيق تنمية شاملة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرّم سلطان بن راشد الظاهري خلال فعالية «برزتكم» مارس الماضي، تقديراً لمساهمته الفعالة في صندوق الوطن، حيث أبدى الظاهري امتنانه لهذا التكريم، وتعهد بمواصلة الدعم لجهود صندوق الوطن.

جيل جديد

وقال سلطان بن راشد الظاهري عضو مجلس إدارة «صندوق الوطن»: «تأتي هذه المبادرة من إيماني الراسخ، بأن السبيل الوحيد للتقدم والريادة في كافة المجالات، هو بناء الإنسان، وخلق جيل جديد يتحلى بالعلم والمعرفة والمهارات والخبرات، التي تؤهله لحمل الراية، سيراً على نهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء المواطن الإماراتي».

تقدير

ومن جهته، أعرب مجلس إدارة صندوق الوطن، عن تقديره وفخره الشديد بهذه المساهمة الغالية، التي تلقاها الصندوق من سلطان بن راشد الظاهري، الذي يقدم مثالاً وقدوة لكل مواطن إماراتي.