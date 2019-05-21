ملايين عملية دفع إلكتروني لتعرفة مركبات الأجرة بدبي

Ⅶ دبي- البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن معاملات الدفع الإلكتروني التابعة لمركبات الأجرة العاملة لديها، والتي حققت 3 ملايين و199 ألفاً و323 عملية دفع تعرفة بوسائل الدفع السهل المتمثلة ببطاقتي نول والائتمان خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، مقارنة بمليون و307 آلاف و968 عملية للربع الأول من العام الماضي 2018.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن ارتفاع معدل استخدام وسائل الدفع السهل لتعرفة مركبات الأجرة، يؤكد رضا المتعاملين عن هذه المبادرة وارتياحهم لما تحققه من الحد من مشكلات عدم توفر السيولة النقدية اللازمة لدفع التعرفة، موضحاً أن الربع الأول من العام الجاري حقق 3 ملايين و199 ألفاً و323 معاملة، بواقع 3 ملايين و33 ألفاً و285 معاملة ببطاقة الائتمان، و166 ألفاً و38 معاملة ببطاقة نول، مقابل مليون و307 آلاف و968 معاملة للربع الأول من العام الماضي 2018، بمعدل مليون و212 ألفاً و116 معاملة ببطاقة الائتمان، و95 ألفاً و852 معاملة ببطاقة نول.

وأضاف: إن العام 2018 شهد 7 ملايين و762 ألفاً و166 معاملة للدفع السهل لمركبات الأجرة، بواقع 7 ملايين و158 ألفاً و327 معاملة ببطاقة الائتمان، و603 آلاف و839 معاملة ببطاقة نول، في حين حقق العام الذي يسبقه 2017، مليونين و213 ألفاً و241 معاملة، بمعدل مليونين و57 ألفاً و446 معاملة ببطاقة الائتمان، و155 ألفاً و795 ببطاقة نول.

وأكد بهروزيان، أنه انطلاقاً من هذه النتائج، استطاعت هيئة الطرق والمواصلات أن تنتهي مؤخراً من تزويد مركبات الأجرة البالغ عددها 10 آلاف و800 مركبة، بأجهزة الدفع السهل للمتعاملين «POS»، وذلك عبر بطاقة نول أو بطاقة الائتمان أو تقنية الدفع عن بُعد «NFC» بالهواتف الذكية، مثل Apple Pay و Samsung pay، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

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