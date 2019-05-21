فاعلا خير يفرّجان كرب 21 نزيلاً في «إصلاحيات دبي»

المصدر: دبي - البيان

تمكّنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وبالتعاون مع فاعلَيْ خير من تفريج كرب 21 نزيلاً سُجنوا في قضايا تجارية وفض نزاعات وقروض بنوك وخلافه.

وقال العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة العامة تلقّت من فاعل الخير الأول مبلغ مليونٍ و86 ألفاً و129 درهماً، ما ساهم في الإفراج عن 4 نزلاء، فيما تلقت من فاعل الخير الثاني مبلغ 916 ألفاً و613 درهماً ما ساهم في الإفراج عن 17 نزيلاً.

وأكد العميد الشمالي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وجهات خيرية، ومضاعفة جهودها لتوسيع رقعة العمل الإنساني، لاسيما وأننا نحتفي في دار زايد الخير والعطاء بعام التسامح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأثنى العميد الشمالي على البادرة الإنسانية لفاعلي الخير ومشاعرهما الإيجابية التي أثمرت عن إفراج 21 نزيلاً وعودتهم إلى أسرهم والإسهام في لم شملهم مرة أخرى، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية مثال يحتذى به لتعاضد أفراد المجتمع الإماراتي، وتكليل للجهود المتضافرة التي تبذلها المؤسسات الحكومية والخاصة لبناء الوطن وخدمته.