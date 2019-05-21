«صندوق تكافل جمعية الصحفيين» يمنح 13 قرضاً لأعضائه

المصدر: دبي - البيان

أقر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعه، أول من أمس، دفعة جديدة من طلبات القروض التي تقدم بها الأعضاء، وتمت الموافقة على 13 طلبا لمنح القروض، منهم 10 من الأعضاء العاملين و3 من الأعضاء المنتسبين، من الطلبات المقدمة من أعضاء الصندوق والتي بلغ عددها 58 طلباً، بعد أن منح الصندوق دفعة أولى لعدد 20 من الزميلات والزملاء أعضاء الصندوق وذلك فور تشكيل مجلس الإدارة.

وقالت فضيلة المعيني، أمين الصندوق، إن مجلس الإدارة يسعى إلى إنهاء قائمة المتقدمين للحصول على القرض، والتي كانت من بينها طلبات مقدمة منذ عام 2015، وأن مجلس الإدارة يدرس كافة الحالات ، ويمنح القروض ذات الأولوية الملحة أولاً.