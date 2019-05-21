مبادرات لسفارتنا في الدنمارك بعام التسامح

المصدر: الدنمارك - البيان

فعّلت سفارة دولة الإمارات لدى مملكة الدنمارك خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، عدداً من المبادرات للاحتفال بعام التسامح وإنجازات الدولة في الترويج لمبادئ نبذ التطرف والتعايش السلمي.

وكان أبرزها مأدبة الإفطار الجماعي التي استضافتها سفيرة الدولة، فاطمة خميس المزروعي في منزل سكن رئيس البعثة يوم 16 مايو الجاري، وحضرها لفيف من أطياف المجتمع الدنماركي المتنوع، حيث ضمت رجال دين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلي المؤسسات المدنية والثقافية وعائلات طاقم السفارة والجالية المسلمة.

وقد ميّزت أجواء التسامح والتعايش الإفطار الذي شارك فيه حوالي المئة، واجتمعت فيه الديانات الإبراهيمية الثلاث، وتمثلت فيه معالم الاندماج والتسامح بين اليهودية والمسيحية والإسلام.