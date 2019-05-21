محمد بن راشد يعتمد مناطق سكنية جديدة للمواطنين

المصدر: البيان الالكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مناطق سكنية جديدة للمواطنين في ند الشبا ووادي العمردي ليرتفع يذلك إجمالي الأراضي التي سيتم توزيعها إلى 12 ألف قطعة.

ووجه سموه بلدية دبي بالبدء الفوري في إجراءات توزيع الأراضي.

وقال سموه إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخائها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لأفراد المجتمع، وتوفير المسكن الملائم أحد أهم الأولويات نظرا لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي.

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي إن بلدية دبي باشرت فوراً تنفيذ توجيهات سموه بالاستعداد لتوزيع الأراضي على مستحقيها، والتي تستوعب ألف قطعة أرض سكنية.

وأضاف ان مساحات الأراضي السكنية تبلغ 1120 مترا مربعا أي 12,000 قدم مربع، مع توفر معايير بناء السكن ليكون مكوناً من طابق أرضي وطابقين، مع استيفاء المرافق لهذه المناطق لكافة الاشتراطات الفنية لتخطيط المناطق السكنية.