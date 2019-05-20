محمد بن زايد وسعود القاسمي يشهدان محاضرة بعنوان: "العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء اليوم محاضرة ألقاها جيم ماتياس وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بعنوان" أهمية العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" وذلك في مجلس سموه بقصر البطين في أبوظبي.

شهد المحاضرة إلى جانب سموهما .. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن زايد

آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور بوبو سيسي رئيس وزراء مالي وعدد من الشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات.

و شدد وزير الدفاع الأمريكي السابق على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الانموذج الأفضل لشكل العلاقات التي تفرضها الأحداث في المنطقة و التي وصفها بأنها " شديدة التوتر" .. مؤكدا أن الولايات المتحدة صلبة بما فيه الكفاية لمعاونة حلفائها في المنطقة.

و أرجع ماتياس " أغلب ما تشهده المنطقة من توترات سياسية و أمنية إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة في العام 1979 ".. و قال : " على الرغم من الحساسية المفرطة للأوضاع السياسية منذ ذلك التاريخ إلا أنني لامست وعيا سياسيا تاما من دولة الإمارات ووضوحا سياسيا لافتا بشأن ما يجري في المنطقة ومآلاته ".