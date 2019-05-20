2 مليون درهم تبرعات للإفراج عن 21 سجيناً في دبي

المصدر: وام

تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي وبالتعاون مع فاعلَيْ خير من إطلاق صراح 21 نزيلا سُجنوا في قضايا تجارية وفض نزاعات وقروض بنوك وغيره.

وقال العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، إن الإدارة العامة تلقّت من فاعل خير مايزيد على مليونٍ و86 ألف درهم مما ساهم في الإفراج عن 4 نزلاء، فيما تلقت من فاعل آخر اكثر من 916 ألف درهم ما ساهم في الإفراج عن 17 نزيلاً.

وأكد العميد الشمالي أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وجهات خيرية، ومضاعفة جهودها لتوسيع رقعة العمل الإنساني لاسيما وأننا نحتفى في دار زايد الخير والعطاء بعام التسامح.

بدوره، قال الملازم أول حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، إن تبرع فاعلي الخير بمبلغ تجاوز المليونَين، ساهم في الإفراج عن نزلاء متعسرين ماديا وعاجزين عن دفع التزاماتهم تجاه أفراد أو بنوك، لافتا إلى أن أحد النزلاء الذين أفرج عنهم كان يعمل في الإمارات في فترة التسعينات.