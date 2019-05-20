تمديد فترة تقديم طلبات التظلم للمتقدمين لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي حتى 20 يونيو

المصدر: وام

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تمديد فترة تقديم طلبات التظلم للمتقدمين لبرنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي حتى الـ 20 من شهر يونيو المقبل وذلك لمن لم يستوفوا الشروط والمعايير أو ممن يعتقدون أنهم يستحقون قيم دعم مالي أعلى استنادا إلى شروط ومعايير البرنامج.

وأرجعت الهيئة قرارها بتمديد فترة تقديم طلبات التظلم من أجل التأكد من أن جميع من أبلغوا بنتائج طلباتهم طبقت عليهم شروط ومعايير البرنامج تحقيقا للشفافية والعدالة المطلقة في تقييم الطلبات .. موضحة أن التمديد سيمكن جميع مقدمي الطلبات إرفاق المستندات والوثائق التي تدعم طلباتهم وذلك حرصا منها على إتاحة فرصة أخرى للنظر في تلك الطلبات ودراستها بناء على المعطيات المرفقة.

وكانت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي قد أعلنت عن إبلاغ نحو 95 في المائة من إجمالي مقدمي الطلبات في المرحلة الأولى من البرنامج بنتائج طلباتهم سواء ممن استوفوا أو ممن لم يستوفوا شروط ومعايير البرنامج في حين يتم دراسة الحالات المتبقية عبر زيارات منزلية يتم إجراؤها من قبل الأخصائيين الاجتماعيين.

وأكد أحمد العزيزي مدير إدارة طلبات الدعم في الهيئة حرص هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على دراسة جميع الطلبات التي يستقبلها البرنامج بشكل دقيق لذلك فقد تم تمديد فترة تقديم التظلم حتى يتمكن كل من قدم طلبا من تقديم وثائقه الثبوتية ومستنداته التي تثبت إمكانية حصوله على الدعم المالي.