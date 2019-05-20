البرنامج الوطني للسعادة يطلق مباردة "مدرسة الحياة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة مبادرة "مدرسة الحياة" المنصة المجتمعية التفاعلية المتخصصة الهادفة إلى بناء مهارات الحياة الجيدة لدى أفراد المجتمع بالاعتماد على المنظومة الإماراتية لجودة الحياة، وتحويلها إلى ثقافة وأسلوب حياة يومية تسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

وركزت "مدرسة الحياة" في 3 جلسات بدأت بها فعالياتها، وشهدت إقبالاً مجتمعياً واسعاً بمشاركة نحو 7 آلاف شخص من مختلف فئات المجتمع، على مواضيع فنون القيادة الوالدية ودور الآباء والأمهات في تربية الأبناء، ومهارات الاستعداد للحياة ودورها في تعزيز ثقافة جودة الحياة لدى الأفراد، قدمتهما د. أمل العتيبي عضو هيئة التدريب في كلية التربية الأساسية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت، في ورشتي عمل "فن القيادة الوالدية.. أسرار في تربية الأبناء" و"هل أنت مستعد؟"، وجلسة حول الرضا والسلام الداخلي، تحدث فيها د. أحمد عمارة الاستشاري المعتمد في مجال الإرشاد الأسري.

وتتضمن "مدرسة الحياة" التي تأتي في إطار جهود البرنامج الوطني ودوره في تعزيز مهارات الحياة الجيدة في المجتمع ودعم الأفراد لتبني مفاهيم جودة الحياة، عقد جلسات حوارية تفاعلية وورش بأسلوب سلس وتفاعلي، بمشاركة متحدثين متخصصين وأصحاب تجارب وقصص ملهمة يتناولون مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بمهارات الحياة الجيدة، من ضمنها: الصحة النفسية، والبدنية، والذكاء الاجتماعي والعاطفي، والتسامح، وتنمية الذات والقدرات، والعلاقات الأسرية والاجتماعية، ومهارات التواصل، وغيرها.

عهود الرومي: مهارات الحياة الجيدة عنصر مهم لتعزيز جودة الحياة

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن بناء مهارات الحياة الجيدة يشكل عنصراً مهماً وأساسياً لتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وأن مدرسة الحياة تمثل مبادرة مجتمعية موجهة لبناء مهارات الحياة الجيدة، وإعداد أفراد إيجابيين ومجتمع إيجابي، مشيرة إلى أن هذه المهارات مهمة جداً للأفراد، حيث تغطي جوانب مهمة من حياتهم الشخصية ومهاراتهم الاجتماعية، ومشيدة بالتفاعل المجتمعي الكبير الذي شهدته المبادرة منذ إطلاقها.

وقالت عهود الرومي إن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة سيعمل على توسيع دائرة "مدرسة الحياة" بحيث تشمل موضوعات مهمة تغطي جوانب تمس حياة الأفراد بما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي في حياتهم.

فن القيادة الوالدية.. أسرار في تربية الأبناء

وعقد البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ورشة عمل بعنوان "فن القيادة الوالدية.. أسرار في تربية الأبناء" في أبوظبي، شارك فيها أكثر من 2000 شخص من مختلف فئات المجتمع، وتحدثت فيها الدكتورة أمل العتيبي عضو هيئة تدريب كلية التربية الأساسية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت.

واستعرضت العتيبي أهم مبادئ فن القيادة الوالدية وآثارها على ترسيخ الترابط والعلاقات في الأسرة والمجتمع، وكيف يكون الوالد قائداً من خلال مسؤولياته الأبوية تجاه أبنائه، وانعكاس ذلك إيجاباً على تعزيز التماسك الأسري والتربية السليمة للأفراد.

وتطرقت إلى المهارات الضرورية لتربية الأبناء عن طريق تنمية مهارات الحياة لديهم ليصبحوا أفرادا فاعلين في المجتمع، وأهمها الاستماع إلى الأبناء والتركيز على الأحداث اليومية في حياتهم، والحوار معهم في المسائل التي تشغلهم والأفكار التي تطرأ من خلال تجاربهم، وتنمية قدراتهم ومتابعة أهدافهم ومساعدتهم من خلال إظهار الحب لهم، ومساندتهم في خوض تجاربهم وبناء خبراتهم الخاصة.