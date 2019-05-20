عودة المطبخ الرئيسي بفندق راديسون بلو في أبوظبي للعمل

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ADNH عن إعادة فتح المطبخ الرئيسي لفندق راديسون بلو أبوظبي الواقع في كورنيش أبو ظبي .

كانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قد أمرت بإغلاق المطبخ نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه .

وقالت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق في بيان تلقى " البيان الالكتروني " نسخة منه : " ترغب شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ADNH في التوضيح أن المطبخ الرئيسي في فندق راديسون بلو الواقع في كورنيش أبوظبي، والذي كان قد أغلق أبوابه للتجديد الجزئي خلال عطلة نهاية الأسبوع ،هو يعمل الآن بشكل كامل، ويقدم مأكولات عالمية لضيوفه الأعزاء. و تعمل مطاعم الفندق الأخرى حاليًا بشكل طبيعي ، وتواصل تلبية توقعات كل الضيوف الأعزاء ".

واوضح البيان إن الفندق يعمل عن كثب مع السلطات كجزء من جهوده المستمرة للحفاظ على الجودة والمعايير؛ وبما يتوافق مع متطلبات أبوظبي للأغذية والسلامة.

و من المقرر أن يخضع فندق ومنتجع راديسون بلو أبو ظبي لأعمال تجديد خلال فترة الصيف. سيشمل هذا التجديد الغرف والأجنحة والمطاعم والمطابخ ، و لتفادي أي إضطراب في عمليات الفندق العادية ، سيتم ذلك بنهج تدريجي.

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